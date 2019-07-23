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Названы города, где ипотеку можно закрыть меньше, чем за год

23 июля 2019 г. 280
Фото: © shutterstock.com

Аналитики определили российские города, где ипотечный кредит можно закрыть очень быстро, менее чем за год, а также города, где на выплату ипотеки потребуются десятилетия.

Специалисты портала Domofond.ru для расчетов взяли семью из двух работающих человек, где  доход каждого соответствует средней зарплате в регионе. Предполагается, что на оплату ипотеки семья готова выделить половину совокупного дохода, а на первоначальный взнос копила в течение двух лет. В исследовании учитывали данные о средней стоимости квартиры площадью 38 квадратных метров в новостройке.

Быстрее всего ипотечный кредит могут закрыть жители Нижневартовска – им потребуется всего 5 месяцев, а переплата составит 9 358 рублей.  На втором месте Тюмень, жителям которой потребуется 10 месяцев, чтобы полностью погасить ипотеку. На третьем месте Магнитогорск - 11 месяцев. Далее идут города, жителям которых понадобится уже больше года, чтобы расплатиться с ипотечным кредитом: Сургут (16 месяцев), Нижний Тагил и Кемерово (по 17 месяцев), Череповец (19 месяцев), Челябинск (20 месяцев), Красноярск (21 месяц). Замыкает десятку Тольятти – 23 месяца.

Дольше всего выплачивать ипотечный кредит придется жителям Сочи – 29 лет и 4 месяца. При стоимости квартиры 4 545 560 рублей переплата составит 8 398 498 рублей. На втором месте Казань – там выплачивать ипотеку придется 8 лет и 1 месяц. Чтобы закрыть кредит в Севастополе и Симферополе, потребуется 7 лет и 8 месяцев. На пятом месте Москва (6 лет и 10 месяцев). Петербург – на десятом месте, жителям северной столицы потребуется почти 5 лет, чтобы закрыть ипотеку.

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