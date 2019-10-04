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Названы города, где можно снять отель за 500 рублей и меньше

4 октября 2019 г. 184
Фото: © shutterstock.com

Снять номер в небольшом отеле менее чем за 500 рублей можно и на курортах, и в столице.

За 250 рублей можно найти этой осенью жилье в Сочи. В Севастополе самая низкая ставка будет 300 рублей, в Феодосии и Геленджике можно поселиться за 400 рублей в сутки, в Пятигорске – за 500, говорится в исследовании сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Если не брать курорты, за 450 рублей остановиться можно в Красноярске и Москве. В Екатеринбурге оплата бюджетного жилья составит 500 рублей.

В исследование не вошли хостелы и гостевые дома – аналитики рассматривали только цены на мини-отели.

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