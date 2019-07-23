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Названы города, где сдача квартиры в аренду окупится быстрее всего

23 июля 2019 г. 331
Фото: © shutterstock.com

Эксперты выяснили, через какое время окупятся затраты на покупку квартиры для сдачи ее в аренду в разных городах России.

Для расчетов специалисты портала "Мир квартир" брали средние цены на вторичном рынке и на рынке аренды. Предполагается, что квартира сдается круглый год без перерыва. Расходы на ремонт и налоги, а также инфляция и дополнительный доход от помещения полученных денег в банк не учитывались.

В итоге самым доходным городом оказался Саратов, где квартира окупится за 12 лет. Соотношение средней цены квартиры (2,5 миллиона рублей) и средней по городу ставки (17 тысяч рублей в месяц) оказалось наилучшим.

В Симферополе, Астрахани, Краснодаре, Нижнем Тагиле и Челябинске квартира, сдаваемая в аренду, окупится за 13 лет. За 14 лет квартира окупится в Ростове-на-Дону и Кургане, за 15 – в Ленинградской области и Брянске.

Москва и Петербурге вошли в десятку самых низкодоходных городов из-за высоких ставок аренды жилья. Собственнику столичной квартиры придется ждать ее окупаемости 22 года.

Но самым низкодоходным городом стал Якутск – вложения окупятся через 26 лет. 25 лет придется ждать инвесторам во Владивостоке, 24 года в Чите, 23 – в Ижевске и Иркутске.

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