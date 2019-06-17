ГлавнаяЖильеНазваны города мира с самым дорогим жильем

Названы города мира с самым дорогим жильем

17 июня 2019 г. 643
Фото: © shutterstock.com

Эксперты проанализировали максимальную цену квадратного метра жилья в элитном сегменте за последние 5 лет и составили десятку самых дорогих городов.

Возглавил рейтинг Гонконг, где средняя стоимость квадратного метра составила 45,8 тысячи долларов, говорится в исследовании компании Knight Frank. Максимальная стоимость жилья в этом городе была зафиксирована в 2016 году – 3030 тысяч долларов за квадратный метр.

На втором месте Лондон, где квадратный метр высокобюджетного жилья стоит 32,5 тысячи долларов, на третьем – Нью-Йорк со стоимостью квадратного метра 32,2 тысячи долларов. 

Москва в десятку не вошла – по итогам первого квартала текущего года квадратный метр на рынке дорогого жилья в российской столице стоил 12,6 тысячи долларов.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>