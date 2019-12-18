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Названы города с самой дешевой и дорогой посуточной арендой

18 декабря 2019 г. 190
Фото: © shutterstock.com

Эксперты проанализировали стоимость посуточной аренды в российских городах и определили самые дорогие и самые дешевые населенные пункты.

Самая дорогая посуточная аренда традиционно в Москве. Средняя стоимость однушки в столице составила 2,4 тысячи рублей в сутки, а двушки – 3,4 тысячи рублей, говорится в исследовании портала Domofond.ru.

На втором месте по дороговизне Якутск со стоимостью однокомнатной квартиры 2,1 тысячи рублей в сутки. Тройку замыкают подмосковные Химки, где квартиры на сутки сдаются в среднем 1,9 тысячи рублей. Однако по стоимости двухкомнатных квартир Химки опережают Якутск – 2,8 тысячи рублей против 2,5 тысячи.

В десятку дорогих городов попали также Владивосток, Сургут, Балашиха, Нижневартовск, Подольск, Петербург и Хабаровск.

Самая дешевая посуточная аренда – в Кирове, где однокомнатные квартиры сдаются в среднем за 871 рубль, а двухкомнатные – за 1,2 тысячи рублей в сутки. Вторым по доступности стал Стерлитамак со средней ставкой 978 тысячи за однушку, третьим – Волжский со ставкой 979 рублей.

В десятку дешевых городов вошли Курск, Астрахань, Магнитогорск, Волгоград, Чебоксары, Оренбург и Курган.

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