Названы города с самой дорогой и дешевой арендой жилья

Эксперты сравнили цены на аренду однокомнатных квартир в 75 российских городах и выяснили, где дороже всего снимать жилье, а где – дешевле.

Самым дорогим городом с точки зрения аренды традиционно стала Москва – однушка в столице в среднем обойдется почти в 36,5 тысячи рублей. На втором месте подмосковные Химки со средней ставкой 27,7 тысячи рублей. Петербург только на третьем месте – 24,6 тысячи за однокомнатную квартиру.

В десятку дорогих городов вошли также Сочи (21,7 тысячи рублей), подмосковная Балашиха (21,3 тысячи), Хабаровск (20,8 тысячи), Симферополь (20,7 тысячи), Подольск (20,6 тысячи), Севастополь (19,9 тысячи) и Сургут (19,5 тысячи рублей).

Самая дешевая аренда в Волжском и Стерлитамаке, где однушку можно снять за 7,9 и 8,2 тысячи рублей соответственно. В десятку дешевых городов вошли также Курск, Курган, Саранск, Киров, Магнитогорск, Пенза, Брянск и Липецк. Во всех городах стоимость аренды не превышает 10 тысяч рублей, говорится в исследовании портала Domofond.ru.