Названы города с самым дорогим жильем

Самое дорогое жилье в России – в Москве, где квадратный метр стоит в среднем 193 329 рублей. Второе место у Петербурга, на третьем Сочи.

Квадратный метр жилья в северной столице, по данным портала Domofond, который и составил рейтинг, стоит 115 649 рублей, а в Сочи – 105 351 рубль.

На четвертом месте Владивосток со стоимостью квадратного метра 100 716 рублей, замыкает пятерку подмосковная Балашиха – квадрат жилья там стоит 86 379 рублей.

Самое доступное жилье в Черноземье, на Урале и юге России. Наиболее дешевые квартиры продаются в Магнитогорске.