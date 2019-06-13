ГлавнаяЖильеНазваны города с самым дорогим жильем

Названы города с самым дорогим жильем

13 июня 2019 г. 411
Фото: © shutterstock.com

Самое дорогое жилье в России – в Москве, где квадратный метр стоит в среднем 193 329 рублей. Второе место у Петербурга, на третьем Сочи.

Квадратный метр жилья в северной столице, по данным портала Domofond, который и составил рейтинг, стоит 115 649 рублей, а в Сочи – 105 351 рубль.

На четвертом месте Владивосток со стоимостью квадратного метра 100 716 рублей, замыкает пятерку подмосковная Балашиха – квадрат жилья там стоит 86 379 рублей.

Самое доступное жилье в Черноземье, на Урале и юге России. Наиболее дешевые квартиры продаются в Магнитогорске.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>