Названы подмосковные районы с самыми дорогими и дешевыми дачами

Подмосковье оказалось одним из немногих российских регионов, где дачи за год подорожали. В среднем подмосковная дача сейчас продается за 5 миллионов рублей.

Самые дороги дачи расположены в Красногорском районе – там средняя цена составляет 21,5 миллиона рублей. Но самое дешевое предложение в районе оценивается в 3,3 миллиона – за эти деньги можно купить двухэтажный домик из бруса на 8 сотках.

Средний ценник в Одинцовском районе составляет 21 миллион рублей, но там же можно купить дом на 6 сотках за 1,2 миллиона – расположена дача в 50 км от МКАД, в районе Звенигорода.

В Мытищинском районе дачи стоят в среднем 16,5 миллиона рублей. На четвертом месте – Ленинский район со средним бюджетом 10,5 миллиона, пятое место – у Истринского района (8,4 миллиона рублей).

Самые дешевые дачи – в Озерском районе, почти на границе области. Средняя цена тут составляет 920 тысяч рублей, а самое дорогое предложение – за 2,9 миллиона: бревенчатый дом на участке 20 соток в 120 км от МКАД. За самую дешевую дачу просят 300 тысяч рублей.

Меньше миллиона рублей стоят дачи в Орехово-Зуевском и Серебряно-Прудском районах, дешевые дачи также в Зарайском и Луховицком районах.