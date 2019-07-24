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Названы районы Москвы, где квартиру можно сдать за два дня

24 июля 2019 г. 302
Фото: © shutterstock.com

Аналитики назвали столичные районы, где квартиры сдаются максимально быстро.

Наиболее популярны по-прежнему однокомнатные квартиры: их сдают в среднем за 14 дней, в то время как для поиска арендаторов двухкомнатной квартиры требуется 20 дней, а трехкомнатной – 35, говорится в исследовании сервиса "Яндекс. Недвижимость".  

За два дня можно сдать однушку на Соколе со ставкой 25-30 тысяч рублей в месяц. Неделя потребуется, чтобы сдать аналогичную квартиру в Донском, Даниловском и Басманном районах, а также в Лефортове и Сокольниках.

Менее чем за две недели можно сдать бюджетную однушку на востоке Москвы, но квартира за 35-40 тысяч рублей будет ждать жильца около месяца.  

Дольше всего сдаются трехкомнатные квартиры за 60-65 тысяч рублей в Филях-Давыдкове – на поиски арендатора владельцы могут потратить 238 дней. 228 дней потребуется, чтобы сдать однушку стоимостью от 40 до 45 тысяч рублей в районе Москворечье-Сабурово.

Чем дороже квартира, тем дольше она будет ждать жильца, напоминают эксперты. 5 тысяч рублей могут принести дополнительные два дня простоя.

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