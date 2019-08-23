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Названы районы Москвы, где студенты смогу сэкономить на жилье

23 августа 2019 г. 167
Фото: © shutterstock.com

Эксперты подсчитали, какую сумму будут платить студенты за аренду двухкомнатной квартиры в разных районах Москвы, если будут жить вчетвером.

Дешевле всего аренда жилья обойдется в Некрасовке – средняя цена двухкомнатной квартиры в этом районе составляет 35 713 рублей, соответственно каждый из четырех арендаторов будет вносить 8 928 рублей ежемесячно, говорится в исследовали портала Domofond.

Чуть дороже обойдется квартира в районе Ивановское на востоке Москвы – 8 981 рубль на студента. В Вешняках на аренду придется потратить 9 139 рублей.

Все бюджетные районы расположены на востоке Москвы: в Восточном, Северо-Восточном или Юго-Восточном административных округах.

Самым дорогим районом стал Арбат – здесь каждому из арендаторов придется тратить на оплату квартиры 32 288 рублей каждый месяц. Второе место у Пресненского района – 32 025 рублей, на третьем Якиманка – 28 367 рублей. Большинство дорогих районов расположены в центре Москвы за исключением Раменок на западе и Хорошевского на севере города.  

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