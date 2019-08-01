Названы районы Москвы с самыми дешевыми комнатами

Аналитики подсчитали, сколько стоят комнаты в столичных районах и выяснили, какие районы самые дорогие по стоимости комнат, а какие дешевые.

Самые дорогие комнаты продаются в центре. Лидером по дороговизне стал Арбат со средней стоимостью комнаты 8,6 миллиона рублей – за эти деньги можно купить однокомнатную квартиру на окраине. На втором месте Хамовники – там комнаты на миллион дешевле. На третьем – Мещанский район, где комнаты стоят в среднем 6,4 миллиона рублей.

Далее идут Тверской район (5,3 миллиона) и Якиманка (5,1 миллиона рублей). Дешевле 5 миллионов можно купить комнату в Замоскворечье и на Пресне, за 4 миллиона – на Таганке, в Басманном и Красносельском районах.

Районом с самыми дешевыми комнатами стал Зеленоград – средняя стоимость комнаты здесь составила 1,5 миллиона рублей. За 1,9 миллиона комнату можно купить в поселке Северный и Капотне, за 2 миллиона в Кузьминках, за 2,5 миллиона – в Теплом стане и Левобережном.

В некоторых районах комнаты не продаются – это Крылатское, Куркино, Метрогородок и Молжаниновский, говорится в обзоре портала "Мир квартир".