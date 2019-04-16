Названы районы Москвы с самыми дорогими и дешевыми квартирами в аренду

Самое дорогое жилье в Москве сдается в Хамовниках, самое дешевое – в Бибирево. Аналитики составили рейтинг столичных районов по стоимости аренды.

В настоящее время в старых границах Москвы сдается более 6 тысяч лотов – квартир и комнат, говорится в исследовании компании "Азбука жилья".

Самые дорогие районы – Хамовники, Крылатское и Покровское-Стрешнево. Запрашиваемая средняя ежемесячная стоимость аренды в Хамовниках составляет 625,7 тысячи рублей в месяц, в Крылатском – 528,4 тысячи рублем, в Покровском-Стрешнево – 489,9 тысячи.

Высокая средняя стоимость аренды в Крылатском объясняется предложениями многокомнатных квартир на Островном проезде – рядом Гребной канал и природно-исторический парк. Такие квартиры могут сдаваться за 1 миллион рублей в месяц. Предложения подобного характера есть и в районе Покровское-Стрешнево, рядом с парковой зоной.

Если брать в расчет стандартные квартиры площадь от 25 до 35 квадратных метров, самые дорогие – в Басманном районе, средняя стоимость аренды там составляет 90 тысяч рублей в месяц. По 80 тысяч квартиры сдаются в Замоскворечье и Хамовниках, за 75 тысяч – в Тверском районе.

Минимальная стоимость однокомнатной квартиры – в районе Бибирево: 17,9 тысячи рублей в месяц. Дешевые предложения также можно найти в Зеленограде и пос. Внуково (21-23 тысячи рублей в месяц). Внутри МКАД бюджетные предложения представлены в Дмитровском районе и районе Ивановское – там арендовать квартиру можно в среднем за 23,9 тысячи и 24,6 тысячи рублей соответственно.