Названы регионы, где можно быстрее всего продать квартиру

Аналитики проанализировали 1 миллиона сделок, совершенных с января по июль 2019 года, и выяснили, в каких регионах удастся быстрее всего продать квартиру.

Быстрее всего продадут квартиру жители Республики Саха (Якутия) – реализация жилья в этом регионе с момента выставления квартиры на продажу занимает в среднем 60 дней. Также быстро удастся продать недвижимость в Камчатском крае и Удмуртии, говорится в исследовании Сбербанка и сервиса "ДомКлик".

В Москве средний срок экспозиции составил 66 дней, в Петербурге – 68. Обе столицы вошли в десятки лидеров по скорости реализации квартир.

Дольше всего квартиры продаются в Сахалинской (111 дней), Брянской (110 дней) и Курганской (107 дней) областях. Более 100 дней займет продажа квартиры в Хакасии, Тверской и Костромской областях.

Около 90% выставленных на продажу квартир удается реализовать в течение трех месяцев, и только 2% квартир продаются более полугода.

Рекордом по скорости продажи жилья стала сделка, совершенная Краснодаре – квартира за 2,4 миллиона рублей нашла покупателя за полдня. Самой медленной стала сделка в Саратове – квартира находилась в продаже 230 дней.

Исследователи также выяснили, что около половины объектов уходит по первоначальной цене, в ряде случаев жилье удалось продать с небольшой наценкой, скидка же редко превышает 8%.