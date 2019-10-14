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Названы регионы с самой дорогой и дешевой арендой жилья

14 октября 2019 г. 523
Фото: © shutterstock.com

Средняя стоимость аренды самого востребованного формата жилья в России – однокомнатной квартиры – выросла за год на 2,5%. Впервые стоимость аренды поднялась до уровня августа 2014 года.

Самые дорогие съемные квартиры по-прежнему в Москве – средняя цена аренды однушки в столице составляет 36,7 тысяч рублей, говорится в исследовании "Авито.Недвижимость". В Петербурге однокомнатную квартиру можно арендовать в среднем за 24,7 тысячи рублей, в Крыму – за 17,5 тысячи.

Самое дешевое жилье – в Воронежской области и Башкирии, где однокомнатная квартира в среднем обойдется в 8,5 тысячи рублей, отмечается в сообщении.

Между тем, "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН пишет, что в ряде крупных российских городов съемное жилье начало дешеветь. Заметнее всего тенденция прослеживается в Казани, Челябинске, Омске и Екатеринбурге. Спрос на аренду падает, и собственники вынуждены снижать цены, чтобы быстрее сдать квартиры.

Рост цен продолжается в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Воронеже и Перми.

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