ГлавнаяЖильеНазваны самые дешевые для туристов города Испании

Названы самые дешевые для туристов города Испании

3 июля 2019 г. 604
Фото: © shutterstock.com

Эксперты проанализировали 15 испанских городов и выяснили, проживание в каких из них для туристов обойдется дешевле всего.

В ходе составления рейтинга учитывали стоимость трехзвездочных отелей, проката машины на 5 дней, ужина на двоих, алкоголя, кофе, двух билетов в театр, поездки на такси и билета на автобус, пишет Prian.ru.

В итоге самыми дешевыми стали Саламанка, Гранада и Севилья, а самыми дорогими Сан-Себастьян, Барселона и Пальма-де-Майорка. Если в первых трех городах цены ниже средних на 15-22%, то в дорогих – выше на 11-41%.

Если сравнивать города только по стоимости отеля, самым дешевым будет Сарагоса. Ужин на двоих дешевле всего обойдется в Гранаде, самые дешевые билеты на автобус в Саламанке, такси – в Бильбао, а прокат машины – в Малаге.

Самые дорогие отели в Сан-Себастьяне, ужин на двоих – в Мадриде, такси – в Барселоне, прокат машины – в Кордобе, кофе – в Пальма-де-Майорке, где порция напитка обойдется почти в 3 евро.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Как вы действуете во время отключения горячей воды?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>