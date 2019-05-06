Названы самые дешевые страны для российских туристов

Аналитики выяснили, в каких странах наиболее доступные цены на проживание в двухместном номере трехзвездочного отеля на период майских праздников.

Самым недорогим оказался город Гагра в Абхазии – размещение там обойдется в среднем в 1,1 тысячи рублей за ночь. В болгарской Варне придется потратить 1,4 тысячи рублей, на греческом острове Кос – 1,6 тысячи, при этом в некоторых отелях в цену проживания может быть включен завтрак.

В ту же сумму обойдется ночь в турецком Бодруме или же в поселке Олюдениз. За 2 тысячи можно повыбирать из отелей в Аланье, в стоимость часто входит и питание.

В грузинском Батуми ночь в среднем обойдется в 2,2 тысячи рублей в сутки. За 2,3 тысячи можно переночевать в польском городе Лодзь. На майские праздники можно улететь и в Таиланд – ночь в Паттайе будет стоить в среднем 2,4 тысячи рублей.

В индийском Джайпуре можно поселиться за 2,6 тысячи рублей за ночь, а за 3 тысячи рублей можно отдохнуть в египетском Шарм-эль-Шейхе. Любимая россиянами Хургада встретит отелями за 3,1 тысячи рублей за ночь.

В итальянском Римини можно снять номер за 3,4 тысячи рублей, а в белорусском Бресте – за 3,5 тысячи. 3,6 тысячи рублей будет стоить гостиница в Алма-Ате, 3,8 тысячи – в польском Вроцлаве.

Если турист готов потратить на проживание от 4 до 5 тысяч рублей за ночь, ему доступны множество отелей практически во всех крупных европейских городах, говорится в исследовании Ostrovok.ru.