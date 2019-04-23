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Названы самые дорогие и дешевые курортные города России

23 апреля 2019 г. 577
Фото: © shutterstock.com

Самым дорогим курортным городом России стал Геленджик – к июню цены на жилье там поднимутся на 93%.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Геленджике составит 30 тысяч рублей в месяц, двухкомнатной – 49,8 тысячи рублей. Это дороже, чем в остальных курортных городах, говорится в сообщении портала Domofond.ru.

На втором и третьем местах Ялта и Сочи. В Ялте к началу сезона цены вырастут в среднем на 50%. Однокомнатная квартира обойдется в среднем в 28,7 тысячи рублей, двухкомнатная – в 46,5 тысячи.

В Сочи рост цен – до 40%. Однушка тут будет стоить 26,7% в среднем, двушка – 46,6 тысячи.

Самая доступная аренда – в Ейске, расположенном на берегу Азовского моря. К лету однокомнатные квартиры здесь подорожают на 39%, до 11,9 тысячи рублей. Двухкомнатные будут сдаваться в среднем до 14,9 тысячи в месяц.

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