ГлавнаяЖильеНазваны самые популярные регионы для покупки жилья

Названы самые популярные регионы для покупки жилья

22 апреля 2019 г. 709
Фото: © shutterstock.com

Самыми популярными российским регионами для покупки недвижимости помимо Москвы и Петербурга, стали Московская и Ленинградская область, а также Волгоград. Об этом сообщил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

Чиновник также напомнил, что зарегистрировать право собственности на недвижимость можно удаленно – для этого необязательно ехать в субъект. При этом еще несколько месяцев назад требовалось личное присутствие для подачи заявления и получения документов.

Первая сделка экстерриториальной регистрации произошла с недвижимостью, расположенной в Севастополе, а подача заявления состоялась в Москве.

Всего же за 2018 год Федеральная кадастровая палата получила более 300 тысяч заявлений, поданных по экстерриториальному принципу, рассказал Тухтасунов в интервью News.ru.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>