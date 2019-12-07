Названы самые популярные страны для аренды жилья на новогодние каникулы у россиян

В целом по итогам уходящего года аналитики портала отмечают рост спроса на аренду зарубежной недвижимости по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По итогам года самыми популярными страны для аренды жилья среди наших соотечественников являются Испания, на нее приходится 20% всех запросов. На втором месте с небольшим разрывом – Турция. В 19% случаев россияне снимают жилье там. Третье место – у Таиланда – на него приходится 14% всех запросов. В числе лидеров также: Кипр (11%), Болгария (8%), Франция (7%), Черногория (7%), Италия (6%), Швейцария (2%), Латвия (2%), Вьетнам (2%) ОАЭ (1%) и другие страны (2%).

Если мы рассматриваем период запросов только на зимнее время, то картина меняется, отмечает директор по маркетингу и продажам портала HomesOverseas.ru Федор Дробышев.

Первая строчка у Таиланда. В зимнее время, в том числе новогодние каникулы, 20% запросов на аренду жилья приходится на эту азиатскую страну. Второе место у Франции (15% запросов), тройку лидеров замыкает Италия (14%). В числе стран, где россияне чаще всего арендуют жилье на новогодние праздники, также Испания (12%), Вьетнам (10%), Болгария (6%), Черногория (5%), Чехия (5%), Финляндия (5%), ОАЭ (3%) и Швейцария (2%).

По данным HomesOverseas.ru, бюджет аренды за год почти не изменился, также сохраняется высокий спрос на недорогие объекты в аренду на 2-3 недели. Наиболее популярный бюджет аренды в этом году до 60-120 евро за апартаменты и до 300 евро/сутки за дом или виллу. Аренда объектов класса люкс с ценой от 3000евро/неделю занимает не более 5% от всех запросов.

Среди трендов этого года Федор Дробышев отмечает явное повышение спроса на азиатские направления: Таиланд и Вьетнам. "Также увеличивается количество недорогих апартаментов в аренду в новых комплексах. За счет чего увеличивается конкуренция, и цены на ряд объектов стали более доступными", - говорит он.

Кроме этого, вырос спрос в зимнее время на Испанию по сравнению с прошлым годом. В Испании увеличивается спрос на регионы Канарских островов. Основные плюсы: из всего ЕС только тут можно застать тепло и океан: стабильно до 23-26 градусов зимой и регулярные прямые перелеты.

Остальные регионы достаточно стабильны по активности. Они из года в год и привязаны к общему спросу на горнолыжные курорты или популярные города Европы, в которых можно отметить Новый год или "поймать" новогодние распродажи, заключает эксперт.

Ранее эксперты "Мир квартир" рассказали, во сколько обойдется провести новогодние праздники на российских курортах. Отмечается, что ставки на посуточную аренду жилья в Сочи и Крыму в новогодние праздники снизились по сравнению с прошлым годом всего на 1-2%. Неприхотливому туристу хватит 500-1000 рублей в сутки. Цены на сочинские квартиры в Новый год начинаются от 1200-2000 тысяч рублей в сутки. В среднем за однокомнатную или двухкомнатную квартиру попросят 3-6 тысяч рублей.

Самым дешевым городом для аренды на новогодние праздники, по данным Tvil.ru, стала Астрахань. Квартиру в зимние каникулы там можно снять в среднем за 1250 рублей в сутки, говорится в материалах Tvil.ru. На втором месте Краснодар – 1400 рублей, третье у Ессентуков – 1500 рублей.