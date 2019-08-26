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Названы самые популярные у покупателей жилья районы Москвы

26 августа 2019 г. 371
Фото: © shutterstock.com

Самым востребованным районом Москвы у покупателей жилья стала Некрасовка – именно там начинают искать жилье те, кто решил приобрести квартиру.

Вторым районом по просмотрам стал Пресненский, говорится в исследовании "Авито Недвижимость". И если в Некрасовке средняя стоимость квадратного метра составляет, по данным компании, 146 тысячи рублей, то в Пресненском – 375 тысяч.

Для покупки же граждане чаще всего выбирают жилье в Марьино (170,4 тысячи рублей за квадратный метр), однако из Некрасовки не уходят – район на втором месте. Замыкает тройку Южное Бутово (153,3 тысячи рублей за квадрат), на четвертом месте Выхино-Жулебино (165,4 тысячи), на пятом – Гольяново (171,5 тысячи).

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