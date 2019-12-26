Названы средние цены на аренду в Москве в 2019 году

Стоимость съемного жилья в Москве в течение года практически не менялась. Основной спрос приходился на наиболее бюджетные предложения.

Однокомнатные квартиры в 2019 году сдавались в среднем за 30 тысяч рублей в месяц, двухкомнатные – за 40 тысяч, трехкомнатные – за 50, говорится в исследовании компании "МИЭЛЬ-Аренда".

80% спроса пришлось на жилье эконом-класса. Самыми востребованными стали квартиры стоимостью от 25 до 40 тысяч рублей – в этом сегменте спрос превышал предложение практически вдвое.

Однако максимальный разрыв между спросом и предложением отмечен в самом бюджетном сегменте – до 25 тысяч рублей: желающих было в четыре раза больше, чем сдающих.

Помимо стоимости аренды потенциальные съемщики обращали влияние на чистоту жилья, мебель и технику. Квартиры в неудовлетворительном состоянии и неудобно расположенные пользовались наименьшим просом.