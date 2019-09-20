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Названы станции московского метро, рядом с которыми самое дешевое жилье

20 сентября 2019 г. 332
Фото: © shutterstock.com

Эксперты выявили 10 станцией метро внутри МКАД, рядом с которыми самое дешевое жилье.

Самые бюджетные квартиры рядом с транспортным узлом "Зябликово"-"Красногвардейская", говорится в обзоре портала "Мир квартир". Станцию "Зябликово" открыли 8 лет назад, но поскольку жители окрестностей к тому моменту имели доступ к существующей "Красногвардейской", жилье там не подорожало.

В настоящее время квадратный метр жилья у обеих станций стоит около 144 тысяч рублей, а цена средней квартиры составляет 7,8 миллиона.

Недорогое жилья также рядом со станциями "Борисово" и "Алтуфьево". Квадратный метр там стоит 145-146 тысяч рублей, а квартира около 7,8 миллиона.

Если говорить о средней цене квартиры, самые дешевые продаются рядом со станцией "Алма-Атинская" – 7,6 миллиона рублей. 

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