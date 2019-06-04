ГлавнаяЖильеНе район, а безупречность: у арендаторов элитного жилья сменились приоритеты

Не район, а безупречность: у арендаторов элитного жилья сменились приоритеты

4 июня 2019 г. 115
Фото: © shutterstock.com

Арендаторы элитного жилья в Москве перестали ставить локацию на первое место при выборе квартиры. Теперь самое пристальное внимание обращается на качество недвижимости.

Арендаторы высокобюджетного жилья ищут квартиры в безупречном состоянии с передовым техническим оснащением, говорится в исследовании компании Savills.

Что касается районов, самыми популярными в мае стали Ленинградский проспект, Замоскворечье, Лубянка и Китай-город.  По объему предложения лидируют Арбат-Кропоткинская и Тверская-Кремль.

В среднем квартиры сдаются за 256 тысяч рублей в месяц, хотя средний бюджет предложения составляет 330 тысяч рублей за объект. Самые дорогие квартиры расположены на Арбате – там средний бюджет предложения достигает 390 тысяч рублей в месяц.

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