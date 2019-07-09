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Не только россияне: туристы отменяют бронь в грузинских отелях

9 июля 2019 г. 221
Фото: © shutterstock.com

Туристы отменяют брони в грузинских отелях. Причем от отдыха отказываются не только россияне, но и граждане Казахстана и Азербайджана.

На курорте Саирме в Имерети количество отмененных броней достигло 30%, рассказала ТАСС менеджер по продажам курорта Нини Геладзе. "Хочу отметить, что гостиничные брони отменяют не только россияне. Например, в эти дни от отдыха у нас отказались казахстанцы и азербайджанцы. Они также связывают свое решение с вопросом безопасности", - сказала она.

Ранее руководитель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили сообщил, что в общей сложности по стране россияне аннулировали до 60% гостиничных броней.

На морских курортах аннулирование броней российскими туристами возросло до 80%.

По оценке Национальной администрации туризма Грузии, вероятный ущерб для экономики страны от сокращения турпотока из России составит около 710 миллионов долларов.

С 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять перевозки граждан из России в Грузию. С этого же дня приостановлены полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

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