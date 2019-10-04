Не вводите в заблуждение: правительство просит не называть квартиры апартаментами

Сервисы онлайн-бронирования попросили не называть квартиры в жилых домах, где предлагается посуточная аренда, апартаментами.

Минэкономразвития направило письмо с просьбой удалить соответствующую информацию с сайтов 20 участникам рынка, пишет "Коммерсант".

В ведомстве отметили, что ситуация может расцениваться как введение потребителей в заблуждение и, следовательно, как нарушение закона о рекламе. Кроме того, оказание гостиничных услуг и предоставление мест для временного проживания – разные виды экономической деятельности.

За размещение подобной информации сервисы могут оштрафовать. В зависимости от административной статьи штраф может составить от 200 тысяч рублей до 4% годовой выручки.

Письмо связано со вступлением в силу запрета на размещение гостиниц в жилых домах. С 1 октября гостиницы, хостелы и другие средства размещения могут располагаться в жилых домах только после перевода помещения в нежилой фонд.

Собственники могут сдавать свои квартиры посуточно, но не под видом гостиничных номеров и апартаментов.