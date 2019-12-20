Неадекватные запросы и главенство покупателя: как изменился вторичный рынок

Тем не менее, ожидания продавцов вторичного жилья эксперты по-прежнему характеризуют как неадекватные. По завышенной цене продается порядка 70% двухкомнатных и трехкомнатных квартир массовых сегментов и половина однокомнатных, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Из-за продолжающегося экономического спада и снижения платежеспособности населения спрос превышает предложение только в очень узкой категории самых дешевых объектов. Что касается более широкого сегмента масс-маркета, здесь насчитывается лишь один покупатель на три-четыре лота. Главенство на вторичном рынке перешло к покупателям, и продавцам приходится ориентироваться на их ценовые запросы.

При этом на рынке по-прежнему немало продавцов, которые в вопросе цены ориентируются на собственные представления "как лучше". Нередко квартиру стоимостью 10 миллионов продавец хочет реализовать за 15 и снижает ценник лишь после долгих споров с риелторами. После месяцев тишины, когда интерес к объекту со стороны покупателей нулевой, продавец соглашается еще снизить цену. В итоге на реальную стоимость квартиру он выходит еще через какое-то время, и, предоставив небольшой дисконт, наконец-то может продать квартиру.

Однако около 30% квартир зависают в продаже мертвым грузом. Обычно это большие квартиры бизнес-класса и выше стоимостью от 20 миллионов рублей. Чаще всего такие объекты представлены в домах, ранее считавшихся престижными, - в сталинках, цековских домах и тому подобное. В этой группе наблюдается лишь один потенциальный покупатель на 50 лотов. Такие дома не выдерживают конкуренции с новостройками, уже перешедшими на вторичный рынок: там более удобные и современные планировки, новые коммуникации и благоустроенная придомовая территория.