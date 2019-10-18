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Немцы переделают нацистский бункер в отель

18 октября 2019 г. 575
Фото: © shutterstock.com

В Гамбурге (Германия) нацистский бункер, построенный во время Второй мировой войны, переделают в шикарный отель.

Работы начнутся в ближайшее время, сообщает Forbes. Помимо роскошных номеров комплекс будет включать общественный парк на крыше, выставочные пространства и памятник жертвам нацизма. В компании, выигравшей тендер, подчеркивают, что история для них очень важна, и они планируют ее сохранить.

Отель рассчитан на 136 номеров. Там также разместят бар и ресторан, спортивный зал и культурно-развлекательный центр. Открытие запланировано на 2021 год.

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