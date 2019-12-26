Немецкий миллионер ищет желающих пожить с ним на "прекрасной ферме"

Немецкий миллионер опубликовал в новозеландской газете письмо, где предлагает желающим поселиться на его ферме, обещая "жизнь в раю".

Миллионер ищет 10 человек, которые поселятся вместе с ним на "красивой ферме". Поместье на берегу Тасманского моря на западном побережье Новой Зеландии бизнесмен купил в 2000 году за 5,6 миллиона долларов. 10 лет у него ушло на то, чтобы привести недвижимость в порядок.

Поселиться на ферме может любой желающий в возрасте до 70 лет. Миллионер обещает прогулки, рыбалку, шопинг, каякинг, наблюдение за животными и птицами. Желающие даже могут привезти с собой лошадь для занятий конным спортом, пишет Prian.ru.