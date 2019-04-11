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Норвежский деревянный небоскреб обогнал по высоте канадское общежитие

11 апреля 2019 г. 116
Фото: © vollark.no

Самым высоким деревянным небоскребом в мире признала башня "Мьёсторнет" в норвежском городе Брумунндал.

Ранее самым высоким деревянным строением было признано студенческое общежитие в Ванкувере – его высота составляет 53 метра. Однако норвежский небоскреб оказался значительно выше – 85,4 метра.

Строительство деревянной башни завершилось в марте.  В "Мьёсторнет" 18 этажей и еще один подземный. В здании расположены квартиры, офисы, отель, ресторан, терраса на крыше и общественные простраства.

Проект задумывался как пример по уменьшению вредных выбросов в атмосферу. Строительство велось четырехэтажными блоками, которые собирали внизу, а потом краном поднимали наверх.

Несущие колонны здания, балки и раскосы изготовлены из крупногабаритного клееного бруса. Центральное ядро, в котором располагается шахта лифта, лестницы и межэтажные перекрытия, выполнено из поперечно-клееной древесины.

Пришлось задействовать и бетон, который обеспечивает лучшую акустику, снижает вибрацию, поддерживает высоту и помогает противостоять ветру, пишет archi.ru.

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