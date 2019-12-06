Новостройки по новым правилам покупают чаще люди постарше

Покупка квартиры с использованием эскроу-счетов для многих сейчас не более чем технический нюанс, однако аналитики отметили закономерность: жилье по новым правилам предпочитают покупать люди старших возрастных групп.

На столичном рынке первичной недвижимости в настоящее время с открытием эскроу-счетов продается порядка 12% новостроек. 47% реализуются по старым правилам, с использованием договоров долевого участия (ДДУ). В жилых комплексах, уже введенных в эксплуатацию, с покупателями заключают договор купли-продажи.

В самом популярном сегменте – комфорт – стоимость квадратного метра, реализуемого по ДДУ, на 16% меньше: 157 тысяч рублей по старым правилам и 181,9 тысячи – по новым, говорится в обзоре компании "ИНКОМ-Недвижимость". При этом с сегментах эконом и бизнес расстановка сил другая - квадратный метр, реализуемый с использованием эскроу-счетов, дешевле: в эконом-классе на 2%, в бизнес-классе на 6%.

К идее эскроу позитивно относятся около 40% потенциальных покупателей новостроек, остальные 60% ориентируются на старые схемы. В проектах, продающихся по ДДУ, готовность выше, однако нет гарантий на случай незавершенного строительства. В жилых комплексах с эскроу готовность ниже, однако покупатель получает дополнительную уверенность в сохранности своих денег.

При выборе жилья схема финансирования не является определяющим критерием, покупатель в первую очередь смотрит на репутацию застройщика, локация дома и стоимость квартиры. "Факт ее приобретения по ДДУ или через эскроу для многих является не более чем техническим нюансом", - пояснил руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов.

Однако некоторые закономерности в поведении покупателей все же есть: если в возрастной группе 30-50 лет при прочих равных использование эскроу предпочли бы 45% граждан, то в группе 50+ таковых насчитывается уже 65%.