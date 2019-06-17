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Новостройки в Новой Москве дорожают быстрее, чем в старой

17 июня 2019 г. 329
Фото: © shutterstock.com

Новостройки в Новой Москве в прошлом году опередили по темпам роста цен почти в два раза проекты в старых границах города.

Новая Москва, благодаря доступной ипотеке и открытию новых станций метро, становится одной из самых востребованных среди покупателей локаций, и рынок реагирует на это соответственно – цены растут.

В 2018 году стоимость квадратного метра в новомосковских новостройках выросла с 99,5 тысячи рублей до 115 тысяч., то есть за год цены поднялись на 15,6%.

Новостройки в старой Москве также дорожали, но не так сильно: цена за год выросла на 7,5%, со 150,8 тысячи рублей до 162,1 тысячи, говорится в обзоре компании "Метриум". 

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