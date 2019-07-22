Новостройки в Новой Москве подорожали до исторического максимума

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы преодолела психологически важную отметку в 120 тысяч рублей и достигла исторического максимума.

В Новомосковском административном округе, где сосредоточено 92% всех продаваемых квартир, цена квадратного метра достигла 125 тысяч рублей – впервые с момента присоединения территорий к Москве, говорится в сообщении компании "Метриум". За год первичное жилье подорожало на 15%.

За последние два года Новая Москва существенно изменилась – часть крупных жилых комплексов уже обжиты, открываются новые станции метро, современные школы, детсады и другая социальная инфраструктура. В итоге возрастает качество жизни, а вместе с этим спрос на жилье и как следствие его стоимость.

Студию в Новой Москве сейчас можно купить в среднем за 3,9 миллиона рублей. Однокомнатные квартиры подорожали с 4,5 до 5,4 миллиона, двухкомнатные выросли в цене с 6,2 до 7,1 миллиона рублей. Трехкомнатные продаются в среднем за 9,4 миллиона.