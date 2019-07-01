Новостройки в России дорожают небывалыми темпами

Стоимость квадратного метра на первичном рынке России за полгода выросла в среднем на 9%, говорится в исследовании портала "Мир квартир".

Сильнее всего новостройки подорожали в Пензе, Туле, Омске, Самаре и Твери – рост цен составил от 17 до 18%.

Средняя цена лота больше всего поднялась в Новокузнецке, Пензе, Новосибирске, Твери и Самаре – от 18 до 21,4%.

В Москве квадрат первичного жилья за полгода подрожал на 7% - до 214,9 тысячи рублей. Средняя стоимость квартиры выросла на 6,4% - до 12,5 миллиона рублей. В Подмосковье квадратный метр новостроек вырос в цене на 5,6% за полгода – до 94,9 тысячи рублей, средняя цена лота – на 7,4%, до 5,1 миллиона.

Менее всего новостройки подорожали в Липецке, Улан-Удэ, Кургане, Саранске и Белгороде. А по средней стоимости лота нашлись два города – Саранск и Ульяновск, где отметилось снижение цены.

Рост цен на первичку аналитики связывают с изменениями в долевом законодательстве: с одной стороны, на фоне грядущих изменений подскочил спрос, с другой – обеспокоенные ростом себестоимости строительства девелоперы поспешили переложить часть будущих потерь на конечного потребителя.

Впрочем, пик спроса на новые квартиры удовлетворен, и дальше цены расти вряд ли будут. При этом часть покупателей, не потянув новых цен на первичном рынке, ушли на вторичный.