Новостройки в России дорожают почти в три раза быстрее инфляции

Рост цен после перехода на эскроу-счета ускорился, несмотря на то, что основная часть застройщиков продолжают строить по старым правилам.

Средняя стоимость квадратного метра за год выросла на 12% до 72,8 тыс рублей, подсчитали аналитики "Авито Недвижимость". По итогам третьего квартала рост цен составил около 3,3% - это самый высокий квартальный показатель за последние два года. Аналогичные данные приводит Domofond.ru.

По прогнозам Минэкономразвития РФ, инфляция может опуститься до 3,8% вместо прежних 4,3%. Сейчас уровень инфляции составляет 4,5%.

Новостройки дорожают по всей стране. Причем сильнее всего за год цены на новые квадратные метры, по подсчетам "Авито Недвижимость", выросли в Ленобласти (17%), Татарстане (16%) и Ростовская области (16%). Подешевели новостройки лишь в Калининградской области, но всего на 0,15%. Также цены остались наиболее стабильными в Самарской области (рост на 1%) и Омской области (рост на 3%).

Московские новостройки выросли в цене на 13% до 237,6 тыс рублей - это больше, чем в целом по стране. В Санкт-Петербурге стоимость квадрата на первичном рынке увеличилась на 11% до 126,5 тыс рублей.

По данным Domofond.ru, максимальный рост был зафиксирован в подмосковных Химках — на 14,1%. Цены снизились в 11 крупных городах, но в пределах 1-2%. Максимальное снижение было отмечено в Нижнем Тагиле – 2,8%.

Главная причина роста цен на новостройки – реформа долевого строительства. Рост цен на новостройки в третьем квартале связан с переходом застройщиков на новую схему финансирования строительства, малым числом новых проектов на старте продаж и вымыванием доступных квартир, поясняет главный редактор портала недвижимости Domofond.ru Ирина Филатова. По ее мнению, рост цен продолжится.

Несмотря на то, что львиная доля объектов продолжает строиться по старым правилам, изменения уже начали влиять на рынок, подтверждает руководитель направления новостроек "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев. На общий показатель действуют как увеличение цены для объектов, перешедших на проектное финансирование, так и желание участников рынка воспользоваться формальным поводом для увеличения цен, говорит эксперт.

По словам, вице-премьера Виталия Мутко, около 70% строящегося в России жилья будет достраиваться по старым правилам, остальные перейдут на эскроу-счета. Ранее сообщалось о планах снизить требования к собственному капиталу для девелоперов, перешедших на проектное финансирование, а покупателям новостроек, которые продаются по эскроу, дать существенный дисконт по ипотеке.

С 1 июля в России поменялась схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.