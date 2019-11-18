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Новые станции метро больше не влияют на стоимость квартир в Москве

18 ноября 2019 г. 228
Фото: © shutterstock.com

Запуск новых станций метро перестал существенно влиять на стоимость расположенного рядом с ними жилья.

Еще 10 лет назад открытие новой станции могло поднять цены на квартиры на 10-15%. Сейчас же рост стоимости составляет не более 5%, пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные агентства "МИЭЛЬ".

Аналитики подчеркивают, что новая станция способно повысить спрос на квартиры, но не цены.

Многие станции сейчас открываются в районах с неплохой транспортной доступностью, иногда дублируя уже имеющиеся пути – это разгружает линии, но кардинально на улучшение транспортной ситуации не влияет.

Кроме того, уже с момента анонсирования новой станции владельцы квартир закладывают в стоимость доплату за метро, и повторное повышение цены уже маловероятно.

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