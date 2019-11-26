Новый год у моря: сколько стоит праздничная аренда в Сочи и Крыму

Ставки на посуточную аренду жилья в Сочи и Крыму в новогодние праздники снизились по сравнению с прошлым годом всего на 1-2%. Неприхотливому туристу хватит 500-1000 рублей в сутки.

Цены на сочинские квартиры в Новый год начинаются от 1200-2000 тысяч рублей в сутки. В среднем за однокомнатную или двухкомнатную квартиру попросят 3-6 тысяч рублей, говорится в исследовании портала "Мир квартир".

В Геленджике за 3,5-4,5 тысячи рублей можно арендовать семейный коттедж рядом с детским парком. Похожий дом в Анапе можно снять за 2 тысячи рублей в сутки. Квартиры в этих городах сдаются в среднем за 1-1,8 тысячи.

В Ялте можно найти как небольшую однушку за 1 тысячу в сутки, так и современную 80-метровую студию за 10 тысяч рублей.

Коттеджи в Новом Свете доступны за 2 тысячи рублей, но это без наценки. В Коктебеле домик можно снять еще дешевле.

Стоимость краткосрочной аренды в преддверии Нового года в черноморских городах вырастает в 1,5-2 раза. Если владелец не указывает в объявлении новогодний тариф, к обычной ставке можно прибавить 50%, а в некоторых случаях и 100%. Однако неприхотливому туристу может хватит 500-1000 рублей, чтобы найти себе жилье, отмечается в сообщении.