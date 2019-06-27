Объем жилья в Москва-Сити вырос в два раза

За пять лет объем сданных в эксплуатацию жилых площадей в Москва-Сити вырос в два раза до 390 тыс кв м. В ближайшее время этот субрынок пополнится еще на 330 тыс кв м жилья. Таким образом, доля жилья в Сити составит пятую часть от всей застройки делового центра. Такие данные содержатся в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank, которое поступило в редакцию Вести.Недвижимость.

Пять лет назад жилая недвижимость в небоскребах была представлена исключительно апартаментами. Всего на нее приходилось 200 тыс кв м, что составляло всего 10% от площади всего Сити. Купить жилую недвижимость можно было в таких проектах, как "Империя", "Город Столиц", башня "Федерация" Запад и "Меркурий".

"Сегодня же площадь готового жилья Сити составляет уже 390 тыс кв м, что на 90% больше, чем 5 лет назад. За это время рынок пополнился башнями "Федерация" Восток, "ОКО", а также апартаментами в составе башни IQ-квартал, которая получила разрешение на ввод в 2016 году", - отмечают аналитики Knight Frank.

Эксперты отмечают, что сегодня Москва-Сити трансформируется из исключительно делового центра в формат "города в городе", в котором можно не только работать, но и жить. Сейчас в Сити на стадии проектирования и строительства находятся пять проектов. Их сдача увеличит жилую площадь Москва-Сити еще на 330 тыс кв м. После ввода всех заявленных проектов доля жилой площади составит 20% от площади всех объектов, возведенных в Москве-Сити.

Башня Общая площадь, тыс. кв. м Общая жилая площадь, тыс. кв. м Срок ввода в эксплуатацию «Федерация» Запад 214 33 2008 г. «Город столиц» 289 101 2009 г. «Империя» I фаза 203 45 2011 г. «Меркурий» 174 23 2013 г. IQ-квартал 228 15 2016 г. «ОКО» 250 123 2016 г. «Федерация» Восток 218 45 2017 г. Neva Towers (1 и 2 оч.) 357 126 2019 – 2020 гг. Уч. 1 н/д н/д н/д «Империя» II фаза (уч. 4) 108 23 Уч. 15 335 19 Уч. 20 180 45

Источник: Knight Frank Research 2019

Ранее генеральный директор "Башни Федерации" Михаил Смирнов рассказал в интервью Вести.Недвижимость об истории нового делового центра. Он отметил, что сегодня Москва-Сити – это полностью сформированный район не только для работы, но и для жизни.