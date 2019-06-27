Объем жилья в Москва-Сити вырос в два раза

Общая доля жилья в небоскребах приближается к 20%.
За пять лет объем сданных в эксплуатацию жилых площадей в Москва-Сити вырос в два раза до 390 тыс кв м. В ближайшее время этот субрынок пополнится еще на 330 тыс кв м жилья. Таким образом, доля жилья в Сити составит пятую часть от всей застройки делового центра. Такие данные содержатся в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank, которое поступило в редакцию Вести.Недвижимость.
Пять лет назад жилая недвижимость в небоскребах была представлена исключительно апартаментами. Всего на нее приходилось 200 тыс кв м, что составляло всего 10% от площади всего Сити. Купить жилую недвижимость можно было в таких проектах, как "Империя", "Город Столиц", башня "Федерация" Запад и "Меркурий".
"Сегодня же площадь готового жилья Сити составляет уже 390 тыс кв м, что на 90% больше, чем 5 лет назад. За это время рынок пополнился башнями "Федерация" Восток, "ОКО", а также апартаментами в составе башни IQ-квартал, которая получила разрешение на ввод в 2016 году", - отмечают аналитики Knight Frank.
Эксперты отмечают, что сегодня Москва-Сити трансформируется из исключительно делового центра в формат "города в городе", в котором можно не только работать, но и жить. Сейчас в Сити на стадии проектирования и строительства находятся пять проектов. Их сдача увеличит жилую площадь Москва-Сити еще на 330 тыс кв м. После ввода всех заявленных проектов доля жилой площади составит 20% от площади всех объектов, возведенных в Москве-Сити.
|
Башня
|
Общая площадь, тыс. кв. м
|
Общая жилая площадь, тыс. кв. м
|
Срок ввода в эксплуатацию
|
«Федерация» Запад
|
214
|
33
|
2008 г.
|
«Город столиц»
|
289
|
101
|
2009 г.
|
«Империя» I фаза
|
203
|
45
|
2011 г.
|
«Меркурий»
|
174
|
23
|
2013 г.
|
IQ-квартал
|
228
|
15
|
2016 г.
|
«ОКО»
|
250
|
123
|
2016 г.
|
«Федерация» Восток
|
218
|
45
|
2017 г.
|
Neva Towers (1 и 2 оч.)
|
357
|
126
|
2019 – 2020 гг.
|
Уч. 1
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
«Империя» II фаза (уч. 4)
|
108
|
23
|
Уч. 15
|
335
|
19
|
Уч. 20
|
180
|
45
Источник: Knight Frank Research 2019
Ранее генеральный директор "Башни Федерации" Михаил Смирнов рассказал в интервью Вести.Недвижимость об истории нового делового центра. Он отметил, что сегодня Москва-Сити – это полностью сформированный район не только для работы, но и для жизни.