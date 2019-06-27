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Объем жилья в Москва-Сити вырос в два раза

27 июня 2019 г. 267
фото: shutterstock.com

Общая доля жилья в небоскребах приближается к 20%.

За пять лет объем сданных в эксплуатацию жилых площадей в Москва-Сити вырос в два раза до 390 тыс кв м. В ближайшее время этот субрынок пополнится еще на 330 тыс кв м жилья. Таким образом, доля жилья в Сити составит пятую часть от всей застройки делового центра. Такие данные содержатся в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank, которое поступило в редакцию Вести.Недвижимость.

Пять лет назад жилая недвижимость в небоскребах была представлена исключительно апартаментами. Всего на нее приходилось 200 тыс кв м, что составляло всего 10% от площади всего Сити. Купить жилую недвижимость можно было в таких проектах, как "Империя", "Город Столиц", башня "Федерация" Запад и "Меркурий".

"Сегодня же площадь готового жилья Сити составляет уже 390 тыс кв м, что на 90% больше, чем 5 лет назад. За это время рынок пополнился башнями "Федерация" Восток, "ОКО", а также апартаментами в составе башни IQ-квартал, которая получила разрешение на ввод в 2016 году", - отмечают аналитики Knight Frank.

Эксперты отмечают, что сегодня Москва-Сити трансформируется из исключительно делового центра в формат "города в городе", в котором можно не только работать, но и жить. Сейчас в Сити на стадии проектирования и строительства находятся пять проектов. Их сдача увеличит жилую площадь Москва-Сити еще на 330 тыс кв м. После ввода всех заявленных проектов доля жилой площади составит 20% от площади всех объектов, возведенных в Москве-Сити.

Башня

Общая площадь, тыс. кв. м

Общая жилая площадь, тыс. кв. м

Срок ввода в эксплуатацию

«Федерация» Запад

214

33

2008 г.

«Город столиц»

289

101

2009 г.

«Империя» I фаза

203

45

2011 г.

«Меркурий»

174

23

2013 г.

IQ-квартал

228

15

2016 г.

«ОКО»

250

123

2016 г.

«Федерация» Восток

218

45

2017 г.

Neva Towers (1 и 2 оч.)

357

126

2019 – 2020 гг.

Уч. 1

н/д

н/д

н/д

«Империя» II фаза (уч. 4)

108

23

Уч. 15

335

19

Уч. 20

180

45

Источник: Knight Frank Research 2019

Ранее генеральный директор "Башни Федерации" Михаил Смирнов рассказал в интервью Вести.Недвижимость об истории нового делового центра. Он отметил, что сегодня Москва-Сити – это полностью сформированный район не только для работы, но и для жизни. 

 

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