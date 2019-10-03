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Обманутые дольщики из Башкирии попросили помощи у Папы Римского

3 октября 2019 г. 391
фото: shutterstock.com

Им посоветовал сделать это застройщик. 

В Уфе обманутые дольщики написали письмо Папе Римскому Франциску с просьбой помочь решить их проблему с жильем.

Речь идет о недостроенном жилом комплексе "Лимонарий" по улице Менделеева, 152. Дольщики купили жилье по условиям жилищно-строительного кооператива. Дом начали строить в 2013 году. Работы по строительству производит компания "Фирмы СУ-10", принадлежащая Валерию Мансурову. Застройщик должен был сдать 24-этажный дом в 2017 году, но этого не произошло. Дольщики, не дождавшись обещанного, заселились в недостроенный дом.

Уфимцы не раз обращались к председателю ЖСК "Лимонарий-1" Марату Каримову и руководству республики. Но результатов это не приносило. Сам Каримов заявил, что дольщики могут обращаться к кому угодно, "хоть Папе Римскому". Граждане так и сделали и написали письмо папе римскому Франциску с просьбой  помочь повлиять на застройщика, сообщает сайт ProUfu.

"Наше правительство не может или не хочет обуздать строительного магната Валерия Мансурова. Мы полагаем, что Валерий Мансуров и его окружение смеются над нами. Они говорили нам: "Мы никого не боимся. Пишите кому-угодно, "хоть Папе Римскому". В качестве последней меры, нашей последней надежды, мы призываем Ваше Святейшество отстоять наши законные права. Мы надеемся, что Валерий Мансуров прислушается к Вашей мудрости и просвещенности. Пожалуйста, также помолитесь за его человечность и благоразумие" - говорится в письме.

Впереди зима, отопления в доме нет, и жильцы боятся замерзнуть в своих квартирах. Дольщики надеятся, что Папа им поможет решить их главную проблему. 

 

 

 

 

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