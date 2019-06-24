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Обманутые дольщики в Омске повесили на недострое "трупы"

24 июня 2019 г. 907
Фото: © shutterstock.com

На одном из недостроенных домов в Омске появились два манекена, издалека напоминающих трупы.

Дольщики, которые ждут своих квартиры с 2007 года, таким образом попробовали привлечь внимание к своей проблеме. Манекены с дома номер 11 по улице Герцена уже убрали.

В строительство 10-этажного дома вложили деньги более 200 человек, но жилья так и не увидели. Как рассказал NGS55.RU омич Евгений Графкин, повешенный манекен очень хорошо отражает сегодняшнее положение дольщиков – некоторые умерли, так и не дождавшись своих квартир.

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