Однушку в центре Москвы можно купить за 115 миллионов рублей

Однокомнатную квартиру площадью 95,5 кв.м. можно приобрести за 115 миллионов рублей. Недвижимость расположена на Трубецкой улице в столичном районе Хамовники.

Объявление о продаже появилось в базе ЦИАН, в настоящее время это самая дорогая однокомнатная квартира на вторичном рынке. Средняя стоимость «однушки» в Хамовниках не превышает 20 млн. рублей.

Желающие могут приобрести жилье в ипотеку. При первоначальном взносе в 17,25 млн.р. ежемесячный платеж составит 978 тысяч рублей – в том случае, если кредит будет взят на 20 лет.