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Около 90% жилья в столичных новостройках покупают сами москвичи

4 декабря 2019 г. 327
фото: shutterstock.com

Ранее сообщалось, что Москва перевыполнила годовой план по вводу жилья.

Большую часть построенного жилья в столице покуют сами москвичи, рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

По его словам, что мнению о том, что новое жилье в Москве скупают приезжие – ошибочное. "По нашей предварительной оценке, сегодня в 90% случаях жилье в новостройках покупают сами москвичи", - сказал Сергей Лёвкин на пресс-конференции. Департамент продолжает вести этот мониторинг, добавил он. 

В столице с начала года уже построено свыше 4,2 млн кв м жилья, это примерно на 20% больше плана. Всего за 11 месяцев в Москве было введено 9,8 млн кв м недвижимости.

Сергей Лёвкин отметил, что несмотря на столь внушительные показатели, по его мнению, заниматься активным строительством жилья нужно и дальше. Москва по обеспеченности жильем на одного человека занимает одно из последних мест в России и уступает европейским городам. Сейчас этот показатель составляет 19 кв м на человека, в мире он в два раза больше – 30-40 кв м.

 

 

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