Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеОмские пентхаусы оказались самыми дешевыми в России

Омские пентхаусы оказались самыми дешевыми в России

5 сентября 2019 г. 117
Фото: © shutterstock.com

В Омске продаются самые дешевые пентхаусы в стране. Самые же дорогие пентхаусы находятся в Москве, Петербурге и Севастополе.

Купить пентхаус в Омске можно за 3,8 миллиона рублей – по цене двух однокомнатных квартир, говорится в сообщении компании "Авито Недвижимость". За четыре года пентхаусы в Омске подешевели более чем наполовину.

Дешевые пентхаусы продаются также в Симферополе (5 миллионов) и Волгограде (6,6 миллиона рублей).

В Москве такой формат недвижимости стоит в среднем 53 миллиона рублей за объект – это примерно 7 столичных однушек. На эти же деньги, к примеру, можно купить 35 квартир в Челябинске.

В Петербурге пентхаус обойдется в 32,5 миллиона рублей, а в Севастополе – в 23 миллиона.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>