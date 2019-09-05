Омские пентхаусы оказались самыми дешевыми в России

В Омске продаются самые дешевые пентхаусы в стране. Самые же дорогие пентхаусы находятся в Москве, Петербурге и Севастополе.

Купить пентхаус в Омске можно за 3,8 миллиона рублей – по цене двух однокомнатных квартир, говорится в сообщении компании "Авито Недвижимость". За четыре года пентхаусы в Омске подешевели более чем наполовину.

Дешевые пентхаусы продаются также в Симферополе (5 миллионов) и Волгограде (6,6 миллиона рублей).

В Москве такой формат недвижимости стоит в среднем 53 миллиона рублей за объект – это примерно 7 столичных однушек. На эти же деньги, к примеру, можно купить 35 квартир в Челябинске.

В Петербурге пентхаус обойдется в 32,5 миллиона рублей, а в Севастополе – в 23 миллиона.