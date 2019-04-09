ГлавнаяЖилье"Она меня шантажировала". Марат Башаров оставил избитой жене квартиру

"Она меня шантажировала". Марат Башаров оставил избитой жене квартиру

9 апреля 2019 г. 891
Фото: © Global Look Press

Актер Марат Башаров отдал бывшей жене одну из имеющихся у него квартир. С супругой артист развелся в марте.

В конце декабря Башаров избил Елизавету Шевыркову, на которой был женат чуть больше года, и сломал ей нос.  После этого супруги развелись.

Брак по инициативе женщины был расторгнут Бабушкинским районным судом, но актер до сих пор отрицает этот факт.

Шевыркова с сыном поселились отдельно. Делить при разводе супругам было особо нечего – все имущество Башаров приобрел до брака, но актер заявил, что бывшая жена вынудила его написать дарственную на одну из квартир.

В своем Facebook Башаров написал, что отдал Елизавете самую большую квартиру из трех имеющихся. "Она шантажировала меня заявлением в полицию", - пожаловался актер. Правда, подписчики его не поддержали, напомнив, что спутницы жизни покидают Башарова не просто так, а по серьезной причине, пишет "СтарХит".

Развод после скандала с побоями в жизни актера не первый. Четыре года назад он избил Екатерину Архарову.

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