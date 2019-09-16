"Опасности не представляет": многоэтажка в Новом Уренгое держится на деревянной палке

Фундамент одной из многоэтажек в Новом Уренгое подпирает небольшой деревянный брусок. Специалисты проверяют состояние фундамента дома.

Фотографии дома, "опирающегося" на палку, появились в соцсетях. На фото видно, что в расщелину между основанием и самим зданием вставлен брусок.

В мэрии города РИА Новости сообщили, что специалисты уже выехали по адресу и проверяют состояние фундамента. Ситуация "опасности не представляет", отметил собеседник агентства, уточнив, что работы будут проведены в течение недели.