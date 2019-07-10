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Опрос: 40% россиян при отключении горячей воды кипятят воду в кастрюльке

10 июля 2019 г. 599
Фото: Gwoeii/Shutterstock.com

В опросе приняли участие более 4000 человек.

Сезонное отключение воды – явление, к которому привыкли многие россияне. К счастью во многих регионах сроки отключения сократились, в магазинах появились водонагреватели, а коммунальные службы заранее вывешивают график профилактики, чтобы к отсутствию воды можно было подготовиться.

Редакция Вести.Недвижимость решила выяснить у своих читателей, какую стратегию при отключении горячей воды выбирают они. Для этого мы провели опрос, в котором приняли участие более 4300 человек.

17% их тех, кто поучаствовал в опросе, заявили, что в их домах горячую воду не отключают. Остальным же повезло меньше.  42% опрошенных «следуют традициям»: в период отсутствия горячей воды они кипятят воду в чайнике или кастрюльке. Водонагревателями пользуется практически каждый третий (27%), а 12,8% не готовы тратить время на нагрев воды любыми способами, а потому просто моются холодной водой. 

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