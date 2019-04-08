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Оскорбленная россиянка ранила ножом соседей по коммуналке

8 апреля 2019 г. 993
Фото: © shutterstock.com

Жительница Омска нанесла ножевые ранения своему соседу по коммуналке и его подруге. Пара слишком громко выясняла отношения, что не понравилось женщине.

Ранения получит 26-летний молодой человек и его девушка. Пара распивала спиртное в одной из омских коммуналок. В процессе застолья завязалась ссора, к которой присоединилась и соседка – она дважды ударила ножом в грудь мужчину и порезала заступившуюся за него подругу.

Как потом объяснила женщина, соседи слишком сильно шумели и использовали ненормативную лексику – именно это оскорбило ее сильнее всего.

Пострадавшие доставлены в больницу, 31-летняя нападавшая – в полицию. Ранее она уже была судима за подобное преступление. Теперь ей грозит 8-летний тюремный срок, сообщает портал "Омск здесь".

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