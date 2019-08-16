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Особняк Джорджа Майкла продали за 4 миллиона долларов

16 августа 2019 г. 341
Фото: Fabio Diena/Shutterstock.com

О новых владельцах здания ничего неизвестно.

Дом в графстве Оксфордшир, который Джордж Майкл купил в 1999 году, продали за 4 миллиона долларов. Сам певец, сообщает Maison Global, заплатил за особняк 16 века 1,6 млн.

Музыкант не слишком любил дом, считая его темным и неуютным — это, возможно, было связано с низкими потолками.

Известно, что сделка состоялась в конце июля 2019 года. Подробности сделки не сообщаются — кто стал новым владельцем дома неизвестно. Предположительно это сделал кто-то из соседей.

 

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