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Особняк из мусора в Лондоне снесут после жалоб соседей

23 сентября 2019 г. 494
Фото: © shutterstock.com

В Лондоне собираются снести дом, возведенный из строительного мусора. Власти распорядились снести здание, поскольку у его создательницы нет разрешения на строительство.

Хозяйка дома потратила на стройку миллион фунтов стерлингов – это около 80 миллионов рублей. Самым дорогим был участок в престижном лондонском районе – он стоил 700 тысяч фунтов. Женщина решила построить дом из переработанной фанеры, поддонов и брезента, а место работ обнесла высоким металлическим забором.

Сначала забор, а потом и готовое здание не получили одобрение соседей – они сочли, что дом уродлив и портит вид на пруд, пишет Лента.ру. В итоге соседи пожаловались властям, а те обязали женщину снести здание, однако по другой причине: у нее не было разрешения на строительство.

Снести дом его хозяйка должна в течение четырех месяцев.

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