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Оставшийся без газа украинец развел в квартире костер

15 ноября 2019 г. 670
Фото: © shutterstock.com

Житель украинского города Белая Церковь, оставшийся из-за долгов за ЖКХ без газа, решил приготовить еду на костре, который развел в своей квартире.

За неуплату мужчине отключили не только газ, но и электричество. Приготовить еду обычным способом мужчина не мог, поэтому и развел костер, сообщает телеканал NewsOne. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще за несколько часов до произошедшего соседи пожаловались на него в полицию – мужчина нарушал общественный порядок на улице.

В отношении нарушителя составили административные протоколы за курение в запрещенных местах и нахождение в общественном месте в пьяном виде. Пожара в доме удалось избежать.

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