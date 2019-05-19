Остров любви: что купить на Сейшелах по цене двушки в Москве

Идеалистические виды, размеренная жизнь и полный дзен – так можно охарактеризовать Сейшелы, живописную страну в Индийском океане. Сами Сейшелы – это 150 островов первозданной красоты, и всего один полноценный город, он же столица республики – Виктория, которая располагается на острове Маэ. Кстати, население Виктории всего 27 тыс человек – самая маленькая столица на планете, это в 466 раз меньше населения Москвы.

Сейшелы еще называют островом влюбленных и дайверов – и те, и другие летят сюда со всего мира, чтобы насладиться нетронутой сейшельской красотой. Розовые пляжи, кристальный океан, кокосовые плантации, редкие птицы, буйная растительность и абсолютная безмятежность.

Редакция Вести.Недвижимость вместе с экспертами решила выяснить, что можно купить на Сейшелах по цене двушки в Москве (10-12 млн рублей).

Рынок жилья Сейшельских островов – это преимущественно виллы и дома, реже встречаются апартаменты и квартиры. Сама сейшельская недвижимость считается достаточно дорогой. Так, по данным портала HomesOverseas.ru , средняя цена кв м жилой недвижимости в стране составляет 3-4,5 тыс долларов (200-300 тыс рублей). На Сейшельских Островах есть ряд индийских подрядчиков, которые предлагают проекты за 1 тыс долларов 1 кв м. При этом, стоит отметить, что цены на рынке недвижимости на Сейшелах за год почти не изменились. В этом году на рынок вышли несколько уникальных проектов, одобренных правительством, где иностранные покупатели могут приобрести недвижимость на специальных условиях, рассказывает директор по маркетингу и продажам портала HomesOverseas.ru Федор Дробышев.

Если говорить об иностранных инвестициях в недвижимость, то наблюдается спрос рост числа южноафриканских покупателей, что, скорее всего, обусловлено географическими факторами. Они приобретают основной дом для личного пользования, а также дома для отдыха в качестве инвестиций. Также много инвесторов из восточной Европы, в частности из Чехии. Спрос в последнее время несколько снизился, но работа по продвижению Сейшельских островов как место отдыха и инвестиций продолжается и позитивно сказывается на привлекательности региона для иностранных покупателей.

Для оказания помощи в инвестиционных и коммерческих проектах было создано Сейшельское инвестиционное бюро. Поэтому если человек хочет создать какой-либо инвестиционный проект, ему необходимо получить его одобрение.

Что касается россиян, то они составляют 4-5% от общего числа иностранных покупателей на Сейшельских островах. В Национальном бюро статистики Республики Сейшельских островов зафиксировали сокращения турпоток из России. Так, в прошлом году на острове побывали 11 362 туриста из России, это почти на 14% меньше, чем в 2017 году. В то время как общий поток туристов в страну вырос на 10%.

К плюсам покупки недвижимости на Сейшелах можно отнести – прекрасный климат круглый год. Никакие тропические штормы или циклоны не угрожают островам. На островах нет опасных видов животных или насекомых. Возможность довольно легко получить вид на жительство - также большой плюс для многих. Аренная недвижимость на Сейшелах востребована – можно сдавать краткосрочно или долгосрочно приобретенную квартиру или дом, если вдруг решите не переезжать на острова. Доходность составляет в среднем 3-6% годовых, но будет сильно варьироваться (может быть и гораздо выше) от стоимости самого объекта, его месторасположения.

К минусам можно отнести высокие налоги: например, 15% налог с аренды жилья. Также достаточно долгими являются любые государственные бюрократические процедуры, связанные с покупкой недвижимости.Кроме этого, если недвижимость на Сейшелах покупает и оформляет на себя иностранец, то ему нужно будет заплатить налог (до 30%) и открыть вклад в местном банке. Поэтому в большинстве недвижимость оформляется на сейшельское юридическое лицо, в таком случае налоги гораздо ниже. Однако, по данным сайтов, специализирующихся на Сейшелах, и эта схема сейчас запрещена. К недостаткам также можно отнести и расстояние от Москвы до островов – почти 7 тыс км, слетать на выходные, как например, в случае с Испанией или Кипром не получится.

Бюджет московской двушки достаточно скромный для Сейшельских островов, так как страна – далеко не самое дешевое из тропических или солнечных мест, отмечает Федор Дробышев. Для того, чтобы комфортно жить на островах, на покупку жилья в среднем потребуется порядка 350 тыс долларов (22,5 млн рублей).

Самый популярный вид недвижимости на Сейшельских островах, по данным портала SeyClub, это дома и виллы. Цены на них начинаются от 150 тыс евро (порядка 11 млн рублей) – это острова Маэ, Маэ, Праслинг, Ля Диг. При этом, цена будет зависеть от инфраструктуры, состояния дома, площади, года постройки, удаленности от моря и вида на него. Большинство предложений сосредоточено в диапазоне – 250-600 тыс евро(18,5-44,4 млн рублей). За такую сумму можно купить дом с участком 15-30 соток, который имеет хорошее расположение, не требуют ремонта и если повезет – будет еще недалеко от пляжа. Например, за 170 тыс евро (12,5 млн рублей) на острове Маэ предлагается дом 2000-х годов постройки площадью 110 кв м с верандой и местом для паркинга. Но таких предложений немного.

Если вы хотите жить у океана, то придется выложить кругленькую сумму. Как отмечают SeyClub, дома и виллы на первой линии пользуются огромным спросом, и цены на них начинаются от 1 млн евро (от 74 млн рублей). Виллу площадью 250 кв м на юге острова с видом на океан с большим участком (1,8 гектар) и красивым садом предлагают за 4 млн евро. Двухэтажную виллу на северном побережье Праслина можно купить за 1,1 млн евро(81,4 млн рублей). Есть уникальные виллы, которые могут занимать целые острова, нередко они похожи на арт-объекты. Стоимость таких вилл может исчисляться десятками миллионов евро.

Относительно бюджетный вариант – это участки, цены на них начинаются от 50 тыс евро (3,7 млн рублей). Это будет участок площадью 15 соток, в центре острова, без вида на океан. Небольшой участок с видом на океан можно найти в районе – 60-130 тыс евро (6,6-9,6 млн рублей). Но нужно учесть, что на участке еще нужно что-то построить, а это немаленькие затраты. Что касается апартаментов, то это наиболее редкий вид недвижимости на Сейшелах. Особенность местных квартир заключается в том, что на вторичном рынке они встречаются крайне редко, а на первичном – цены за кв м начинаются от 6 тыс евро (444 тыс рублей), и предложения их очень ограничено. Хотя квартиры легко сдаются в аренду и могут стать хорошей инвестицией, отмечают в компании.